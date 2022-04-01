"'54 Farzı Öğreniyorum" yarışmasının ödül töreni düzenlendi - Haberler

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"'54 Farzı Öğreniyorum" yarışmasının ödül töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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DÜZCE (İHA) – Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nin organize ettiği "54 Farzı Öğreniyorum" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nin organize ettiği "54 Farzı Öğreniyorum" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi tarafından, "54 Farzı Öğreniyorum" yarışması gerçekleştirildi. Düzce'den birçok öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Düzce Belediyesi, Kızılay Düzce Şubesi, Düzce Müftülüğü ve iş adamlarının desteklediği yarışmada öğrenciler hediyelerini düzenlenen törenle aldı. - DÜZCE

'54 Farzı Öğreniyorum yarışmasının ödül töreni düzenlendi

'54 Farzı Öğreniyorum yarışmasının ödül töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik, Düzce, Yerel, Haberler

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