5000 Evler Kanyon Park Düğün Salonunun açılışı yapıldı

KARABÜK - Karabük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5000 Evler Kanyon Park Düğün Salonunun açılışı yapıldı.

Karabük Belediyesi tarafından yapımı devam eden kanyon vadi projesi bünyesinde yer alan ve 5 yıl önce temeli atılan 'Kanyon Park Düğün Salonu'nun açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, görevde oldukları süre boyunca sağ-sol ayrımı yapmadan vatandaşlara hizmet etmeye gayret ettiklerini belirtti.

Vergili, diğer proje açılışlarının yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dua ve kurdele kesimiyle açılışı yapılan düğün salonunun ilk nikah şahitliğini Belediye Başkanı Rafet Vergili ve MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu yaptı.