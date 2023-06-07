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500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı sona yaklaşıyor

500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı sona yaklaşıyor

Yerel Haberler

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

140 bin metrekare kapalı alana sahip hastane inşaatında incelemelerde bulunan Vali Makas, firma yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Makas, emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Valiliği Devlet Hastanesi Yerel Haberler

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