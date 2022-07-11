500 koyun kestirdi binlerce aileye et dağıttı - Haberler

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500 koyun kestirdi binlerce aileye et dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
500 koyun kestirdi binlerce aileye et dağıttı

Adana'da bir hayırsever, Kurban Bayramı'nda 500 koyun kestirerek binlerce ihtiyaç sahibi aileye kapı kapı giderek dağıttı.

Adana'da bir hayırsever, Kurban Bayramı'nda 500 koyun kestirerek binlerce ihtiyaç sahibi aileye kapı kapı giderek dağıttı.

Kentte ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımlarla adını duyuran iş adamı Ogün Sever Okur, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de vekaletle kurban kesti. Kendisi 100 kurban bağışlayan, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hayırseverlerin de desteğiyle toplam 500 kurban kestiren Ogün Sever Okur, bütün etleri de tek tek paketletti.

Okur, ardından etleri araçlara alarak mahalle mahalle gezip, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, 500 koyun kestirdiğini söyledi. Okur, "Bayramın son gününe kadar inşallah et dağıtımına devam edeceğiz. Kişi sayısını kestiremiyorum ama 10 bin kişiye ulaşmayı hedefliyorum. Çünkü 500 koyun kestik. Elimizden geldiğince de dağıtacağız. Sabah namazdan sonra kesime başlanıyor, paketleniyor ve akşam 22.00'a kadar dağıtıma devam ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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