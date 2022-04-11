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500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Yerel
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500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidiyorBİLECİK Bilecik'te Ramazan ayı boyunca 500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidecek.

500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidiyor

BİLECİK Bilecik'te Ramazan ayı boyunca 500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidecek.

Bilecik Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti sağlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Bilecik Belediyesi, bu ramazanda da ihtiyaç sahibi aileler ve yaşlıları unutmadı. Her gün ekipleri iftar öncesi 200'e yakın adreste 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

"Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bilecik Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile yaşlıları yalnız bırakmadık"

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Serdar Pehlivan, yapılan çalışma hakkında verdiği bilgide, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bilecik Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile yaşlıları yalnız bırakmadık. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak, muhtarlıklarımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yaptığımız araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu ramazan ayında da her akşam iftar yemeklerini dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidiyor

500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidiyor

500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidiyor

500 kişiye her gün iftarda sıcak yemek gidiyor

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

Yerel, Haberler

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