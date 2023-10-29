- 500 dron Antalya semalarında Cumhuriyeti anlattı Alanya Cumhuriyetin 100. Yılını Büyükşehir'in Sefo konseri ve 500 dron gösterisi ile ile kutladı Alanya'da Cumhuriyetin 100. yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sefo konseri ve drone gösterisiyle kutlandı.

- 500 dron Antalya semalarında Cumhuriyeti anlattı

Alanya Cumhuriyetin 100. Yılını Büyükşehir'in Sefo konseri ve 500 dron gösterisi ile ile kutladı

ANTALYA - Alanya'da Cumhuriyetin 100. yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sefo konseri ve drone gösterisiyle kutlandı. Alanya Belediyesi arkasındaki alanı dolduran binlerce Alanya'yı Sefo'nun şarkıları ve 500 drone ile gerçekleştirilen gösteriyle muhteşem bir gece yaşadı. Ellerindeki bayraklarla konser alanını kırmızı beyaza boyayan vatandaşlar, Cumhuriyetin 100. Yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Eline Türk bayrağını alarak sahneye çıkan Başkan Böcek, elinde dalgalandırdığı bayrakla 10. yıl Marşı'na eşlik etti.

Muhteşem dron gösterisi

Vatandaşların telefon ışıkları ve bayraklarla yaptığı gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanında 500 drone ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri büyük beğeni topladı. Havalanan yüzlerce drone ile gökyüzüne Türk Bayrağı, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923, Atatürk silüetleri çizildi. Vatandaşlar bu unutulmaz anları telefonları ile çekerek ölümsüzleştirdi.

Umutsuzluğa düştüğünüzde 100 yıl öncesini düşünün

Gösterinin ardından coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Muhittin Böcek, "28 Ekim 1923'te "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" diyen Atamızın en büyük devrimi Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun" dedi.Cumhuriyetiminiz asırlık bir çınar gibi heybetli bir o kadar da genç ve dinamik olduğunu ifade eden Başkan Böcek, "Atamızın dediği gibi, 'Ey yükselen yeni nesil. İstiklal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak sizlesiniz'. Yorulduğunuzda, umutsuzluğa kapıldığında hatta vazgeçmek üzere olduğunuzda aklınıza 100 yıl öncesini getirin. Çanakkale'yi Sakarya'yı Dumlupınar'ı düşünün. İşte o an Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda mevcut olduğunu anlayacaksınız" diye konuştu.

Cumhuriyetin yüzü Antalya'dır Alanya'dır

Başkan Muhittin Böcek, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün Yörük çocuğu Muhittin olarak doğduğum topraklarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıysam, bunun adıdır Cumhuriyet. Ölüme en yaklaştığım anda hastane koridorunda bu topraklarda yetişen doktorun kurtaracağız inadıdır Cumhuriyet. Alanya'da sebze meyve yetiştirmek için ter döken çiftçidir Cumhuriyet. Her bir misafire güler yüzle ev sahipliği yapan turizmcidir Cumhuriyet. Bu vatan ve bayrak için gözünü kırpmadan şehit olan Mehmetciktir Cumhuriyet. Sizlersiniz Cumhuriyet biziz Cumhuriyet. İşte bu yüzden Cumhuriyetin yüzü sensin Antalyam, Alanyam."

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını kahraman gazilerimizi ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve özlemle anan Başkan Böcek, sözlerini şöyle tamamladı: "Ne senden geçeriz ne senin eserinden. Ne Atamızdan geçeriz ne de Cumhuriyetten. Yaşasın Cumhuriyet. Sonsuza Kadar Cumhuriyet. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne mutlu Türküm diyene.

Sefo ile cumhuriyet coşkusu

Konuşmanın ardından ünlü rap sanatçısı Sefo sahne aldı. Bir birinden güzel şarkılarıyla Alanyalıları coşturan Sefo, muhteşem bir konser verdi. Alanyalılar, şarkılar eşliğinde Cumhuriyeti kutlarken, büyük coşku yaşadı. Başkan Böcek konser sonrası Sefo'ya çiçek ve tablo hediye etti.

Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, meclis üyeleri de katıldı.