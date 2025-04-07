50 yıllık susuzluk sona eriyor

MUĞLA - MUSKİ Genel Müdürlüğü Milas İlçesi Dörttepe Mahallesinde yaklaşık 50 yılıdır taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılayan 12 hane ve mezarlık için yeni hat yaparak bölgeyi içme suyuna kavuşturuyor.

Muğla genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısının güçlenmesi için yatırımlarını arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Milas'ta önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Milas Dörttepe mahallesinde yaklaşık 50 yıldır şebeke hattı olmayan ve ihtiyaçlarını taşıma su ile karşılayan 12 hane ile mezarlık alanı kesintisiz suya kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye yaklaşık Bin 200 metre içme suyu hattı yapılması planlanırken, bunun 800 metresi tamamlandı. Kalan 400 metrelik kısmında da kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül'e Dörtepe Mahallesindeki 50 yıllık su sıkıntısı çözdükleri için teşekkür eden Dörttepe Mahalle Muhtarı Şenol Güzel, "Mezarlığımızda ve burada yaşayan vatandaşlarımızın suyunun olmadığını biliyorduk. Bununla ilgili zaten vatandaşlarımıza seçim beyanında bunları söyledik. Bir yıldan beri koşturuyoruz. Ben 6 ayda getireceğim diye söz vermiştim. Ama nasip bugüneymiş. Başladık. Yaklaşık burada bir 10 hanemiz falan var. Onlara su sahibi yapacağız. Mezarlığımızda su getireceğiz. Vatandaşlarımıza burada tankerle su getiriyorduk. Şu karşıdaki dedenin olduğu yerde bir tankerimiz var. Orayı dolduruyoruz. İnsanlar o şekilde ihtiyacını görüyordu. Şimdi artık çeşmelerimiz olacak. Daha rahat edeceğiz" dedi.

MUSKİ 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanlığı Milas Bölge Müdürü Çetin Korkut, "Şu anda Dörttepe mahallemizdeyiz. Mezarlık mevkiinde çalışmalar yapıyoruz. Şu andaki yaptığımız çalışmada mezarlık ve 12 tane hanemiz suya kavuşacak. Yaklaşık 800 metrelik imalatımızı tamamlamış bulunmaktayız. Geri kalan 400 metremizi de tamamladıktan sonra, Cuma günü mezarlığa ve 12 tane hanemizi suya kavuşturacağız. Şu andaki yapmış olduğumuz çalışmadan sonra, 50 yıldan beri sıkıntılı olan ve taşıma suyuyla kendilerine su sağlayan vatandaşlarımızın ve mezarlığımızı suya kavuşturacağız" dedi.