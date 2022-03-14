50 yılı geride bıraktı, madencilerin sağlığı ona emanet

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 71 yaşındaki doktor Metin Çelikiz, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işyeri hekimi olarak mesaisini sürdürüyor.

Kentte sigara bırakma polikliniği başta olmak üzere madencilerin en çok yaşadığı meslek hastalığı olan pnömokonyozla mücadelede uzun yıllar görev yapan 71 yaşındaki doktor Metin Çelikiz, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden 2014 yılında emekli olduktan sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işyeri hekimi olarak yeniden göreve başlayan Çelikiz, kurumu sağlık yönünden üst seviyelere getirmek için çabasını sürdürüyor.

Çalıştığı Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde madencilerin sağlığı ile yakından ilgilenen Çelikiz, yerin altına da inerek meslek hastalığı olan pnömokonyozla mücadelesini sürdürüyor. Teşekkür Belgesi'ni Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın elinden alan doktor Çelikiz, "Çok heyecanlıyım. Herşeyden önce mesleğimi çok seviyorum. Allah tüm meslektaşlarıma böyle çalışmayı nasip etsin. Ben daha önce Zonguldak Uzunmehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştım. Zonguldak'a 40 yılımızı verdik. Madencilerimizin, kardeşlerimizin her zaman yanındaydık. Hastaneden 2014 yılında emekli olduktan sonra TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde işyeri hekimi olarak göreve başladım. Halen artık orada görev yapıyorum. Yerine göre yer altında çalışıyoruz. Çok güzel bir müessese. TTK'yı üst seviyeye getirmeye sağlık yönünden uğraşıyoruz. Hakikaten de öyle oldu. İlk Zonguldak'a geldiğimden beri meslek hastalıkları bakımından pnömokonyoz bakımından dünya standartlarına uygun seviyeye getirdik TTK'yı. Ayrıca sigar içme bakımından yüzde 3 azalma başarısını sağladık. Herşey için devletime, milletime, arkadaşlarıma bana bu plaketi veren Valimize çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK