50 yıldır tamir ettiği tüplü televizyonlara hayat veriyor

Giresun'da yaklaşık 50 yıldır televizyon tamirciliği yapan İsmail Duran led televizyonların yaygınlaşmasıyla kullanılırlığını yitiren tüplü televizyonları tamir ederek onlara hayat veriyor.

Gelişen teknolojiyle kullanımının ortadan kalkması tüplü televizyonların evlerde "antika eşya" gibi yer almasına yol açarken, televizyon tamirciliği de yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdi.

Giresun'un Aksu mahallesinde mesleğini sürdüren 66 yaşındaki İsmail Duran, baba mesleğini 50 yıla yakın zamandır sürdürdüğünü anlattı. Televizyon tamirciliğine baba mesleği olarak başladığını dile getiren Duran, "'Teknik konulara ve elektronik aletlere merakım vardı. Bir televizyonun sökülmesi ve tamir edilmesi ilgimi çekiyordu. Okuldan boş zamanlarımı babamın yanında çıraklık yaparak geçiriyordum. Oldukça popüler ve kar getirici bir meslek olduğundan 1982 yılında da kendi tamirhanemi açarak bu işi sürdürmeye devam ettim" diye konuştu.

Elektronik eşya servisleri, mesleğin sonunu getirdi

Günümüzde mesleğin eski cazibesi kalmadığını hatta Giresun'da son temsilcilerinden biri olduğunu da anlatan tamirci İsmail Duran, "Özellikle yeni nesil let televizyonların yaygınlaşmasıyla bizim meslekte önemini kaybetmeye başladı. Çünkü markaların kendi servisleri yaygınlaşmaya başladı ve tamir yerine bozulan parçalar değiştirilmesi yeterli oluyor. Oysa şimdi antika olarak değerlendirilen tüplü televizyonların tamir edilmesi gerekiyor. Bu nedenle eski cazibesi yaygınlığı kalmasa da köylerde elinde televizyonu olanlar yine de var. Bunun yanı sıra bazı ev aletlerini de tamir ederek mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. Zaten tamir yerine servisi olan elektronik eşyaların parça değişimleri bizim mesleğin sonunu getirdi" dedi. - GİRESUN