Haberler

50 Yıl Aradan Sonra Öğrencileriyle Buluşan Emekli Öğretmen Duygusal Anlar Yaşadı

Güncelleme:
Karasu'da, 1970'li yıllarda ders veren emekli öğretmen Şenel Metin, eski öğrencileriyle 50 yıl sonra bir araya geldi. Öğrencileri, öğretmenlerine fotoğraflar, plaketler ve hediyelerle duygusal bir sürpriz yaptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 1970'li yıllarda ders verdiği öğrencileriyle 50 yıl sonra ilk kez bir araya gelen emekli öğretmen, öğrencilerinin büyük sevgisiyle karşılandı.

1972-1976 yılları arasında Karasu'da görev yapan ve yıllar sonra ilçeye yeniden gelen Şenel Metin (75), eski öğrencileriyle buluştuğunda duygusal anlar yaşadı. Öğrencileri, öğretmenlerine öğrencilik dönemlerinde birlikte çekilmiş fotoğraflar, plaket, çiçek ve el yapımı Türk bayrağı takdim ederek, yılların özlemini anlamlı bir jestle giderdi. Buluşmaya, Karasu'nun Küçük Karasu Mahallesi'nden şair ve emekli öğretmen Recep Ali Küçük de katıldı. Küçük, kendi kaleme aldığı "Düşlerim" adlı kitabını Şenel Metin'e hediye ederek bu özel güne ayrı bir anlam kattı. Öğrencileriyle yarım asır sonra ilk kez bir araya gelen Metin, "50 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Ama burada öğrencilerimi gördüğümde tekrar 50 yıl öncesine döndüm. Çok mutlu oldum" dedi.

"Eskileri yad ettik"

Öğrencisi Gülten Tunca, "50 yıl sonra öğretmenim ile birlikte arkadaşlarımı tekrar görmekten dolayı çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Öğretmenim ve arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdik, eskileri yad ettik" derken Burhan Koç, "Ahde vefa bu olsa gerek. 50'nci yılın anısına ilkokul öğretmenimizi tekrar köyümüzde arkadaşlarım ile birlikte ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. 1972 yılında ilköğretime Şenel öğretmenimin sıralarında başladım. ve bundan 5 sene önce de öğretmenimizi sosyal medya üzerinden bulduktan sonra diğer sınıf arkadaşlarımızı da ekleyerek bir grup oluşturduk. 50'nci yılda öğretmenimizi Karasu'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
