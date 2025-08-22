50'den fazla ülkeden 100'ü aşkın İslam alimi: 'Ey Gazze, hepimiz seninleyiz'

Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek için 50 farklı ülkeden 100'ü aşkın İslam alimi İstanbul'da bir araya geldi. Müslüman Alimler Buluşması programı öncesinde Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı kılan İslam alimleri, Gazze'ye destek verdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı'nın öncülüğünde 22–29 Ağustos tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Müslüman Alimler Buluşması düzenlenecek. Program, 22 Ağustos Cuma günü Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cuma namazının ardından yapılan basın açıklamasıyla başladı. Açıklama ile Gazze'de süregelen insanlık dramına karşı ümmetin ve insanlığın ortak sorumluluğu vurgulandı. Programa Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da katıldı.

"Tüm dünyanın gözü önünde bir millet yok ediliyor"

Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irat ettikten sonra açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tüm dünyanın gözü önünde bir millet yok ediliyor. Bütün tarih, kültür, medeniyet, vicdan, ahlak, hukuk yok ediliyor. Tüm insanlığın harimi ismeti, ortak değeri olan onuru ve haysiyeti yok ediliyor. Bir terör şebekesi, bir haydut sürüsü, azgın ve sapkın bir çete vahşet üzerine vahşet uyguluyor. Dünyanın gözü önünde bir enkaza, bir hapishaneye çevirdiği Gazze'yi şimdiden tamamen işgal etmek üzere harekete geçiyor. Bu vahşeti durdurmak zorundayız. Zira Filistin davası bir iman meselesidir. Ahlak ve vicdan meselesidir. Zira Filistin'e huzur gelmeden yeryüzüne huzur gelmeyecek. Filistin coğrafyasına bir kene gibi yapışan, bir mikrop gibi bulaşan zalimlerden kurtarmak zorundayız. Bunun için bütün Müslümanlar, bütün Müslüman devletler, tüm vicdan sahipleri bir araya gelerek zalimleri durduracak ciddi kararlar almak, yaptırımlar uygulamak zorundayız. Her zaman söylüyorum, işgalciler Müslüman dünyanın dağınıklığından, gafletinden cesaret alıyor. Zalimler korkaktır ama Müslümanlar güç birliği yapamadığı için kötülük yapmaya, zulmetmeye cesaret edebiliyorlar. Dünyanın her yerinde Filistin'i işgal eden terör şebekesine karşı küresel bir direniş büyüyor. İnanıyorum ki; en kısa sürede mazlumlar zafere ulaşacak, zalimler hak ettiği cezayı bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ey izzet yurdu Gazze, hepimiz seninleyiz"

Gazze Konferansı'nın hedeflerini paylaşan İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise, "Ümmetimize, insanlığa ve dünyanın özgür insanlarına buradan sesleniyoruz. Dini ve insani sorumluluğumuzdan ve bir bedenin parçaları olmanın getirdiği dayanışmadan hareketle Dünya Müslüman Alimler Birliği İslam Alimleri Vakfı ile işbirliği içerisinde bu mübarek konferans düzenlenmektedir. Çünkü görev bütün alimlere, ümmete ve insanlığa Gazze ve Filistin'in yanında durmayı, haklı davasını savunma emanetini omuzlamayı ve mazlum halkını bütün imkanlarla desteklemeyi yüklemektedir. Bugün modern tarihin hatta insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birinin önündeyiz. Sabır ve direnişin sembolü olan Gazze'de 2.5 milyondan fazla insan topyekün soykırıma uğratılmaktadır. Ölümcül silahlarla katledilmekte, açlık ve susuzlukla kuşatılmakta, hastalık ve yoksulluğa terk edilmektedir. Üstelik bu zulüm tam 22 aydır aralıksız sürmektedir. Tarih boyunca ilk kez bütün dünyanın gözü önünde Siyonist bir terör hükümeti açıkça ilan ettiği planla bir halkı bütünüyle yok etmeye kalkışmaktadır. Ne cami, ne kilise, ne hastane, ne de okul bırakmış, evleri ve kampları yıkmış, bütün hayat damarlarını kesmiş, insanlığın izlerini silmiştir. Gazze'yi hayat sahası değil, ölüm sahnesi haline getirmiştir. Benzeri görülmemiş felaket karşısında Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı ve gayretli alimler, 'İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze' başlığıyla bir konferans düzenlemektedirler. 50'den fazla ülkeden 150'den fazla otorite sahibi büyük alim bir araya gelmiş, hakkı haykırmak, dini ve tarihi sorumluluklarını yerine getirmek ve Gazze'nin yalnızca Filistinlilerin değil, bütün ümmetin ve insanlığın ortak ve adil davası olduğunu ilan etmek üzere cihat mekanı olan bu mübarek şehirde ve bu mübarek camide toplanmışlardır" şeklinde konuştu.

Hacımüftüoğlu düzenlenecek konferansın hedeflerini şöyle sıraladı:

"İslam ümmetini ve insanlığı seferber ederek saldırıların durdurulması, koridorların açılması, ve Gazze'nin izzetli halkına tüm yardımların ulaştırılması. İslami ittifakın tesisi. Soykırım, nazizm ve ırkçılığı hangi isim altında olursa olsun engellemek ve işgalcilerin yayılmacı emellerini kökten bertaraf edilmesi. Ahlaki ve insani ilkelere yönelik ağır ihlalleri engellemek ve suçluları yaptıkları katliamlardan ötürü adil bir şekilde cezalandırmak için İnsani Hılfü'l-Fudul (Erdemler Anlaşması) anlayışının hayata geçirilmesi. İstanbul Deklarasyonu ile dünya çapında insan hakları, parlamenter ve insani kuruluşlardan oluşan kurumsal bir ittifakın ilan edilmesi. Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak ve tekrarını önlenmesi. Konferans hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla devlet başkanlarına ziyaret heyeti oluşturulması. Konferans kararlarının takibi ve icrası için kalıcı ve güçlü bir komite veya kurum kurulması." - İSTANBUL