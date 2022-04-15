50 bin Müslüman İsrail saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı - Haberler

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50 bin Müslüman İsrail saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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50 bin Müslüman İsrail saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, İsrail güçlerinin saldırılarına rağmen 50 bin Müslüman Cuma namazı kıldı.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, İsrail güçlerinin saldırılarına rağmen 50 bin Müslüman Cuma namazı kıldı.

İşgal altındaki Kudüs'te, İsrail güçlerinin saldırıları sürüyor. Sabah saatlerinde başlayan gerginliğin ardından Ramazan ayının 2. Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya gelen 50 bin Müslüman saldırıların gölgesinde ibadetlerini gerçekleştirdi. İsrail güçleri, Eski Şehir'deki Mescid-i Aksa'ya giden yol ve caddelerin yanı sıra bölgede çok sayıda kontrol noktası oluşturdu.

Mescid-i Aksa'ya sabah namazı saatlerinde düzenlenen saldırılarda 160'dan fazla kişi yaralanmış ve 400 kişi tutuklanmıştı. Saldırılar nedeniyle Mescid-i Aksa'nın birçok yerinde çeşitli hasarlar oluşmuştu. - KUDÜS

50 bin Müslüman İsrail saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı

50 bin Müslüman İsrail saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı

50 bin Müslüman İsrail saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Müslüman, İsrail, Mescit, Aksa, Yerel, Haberler

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