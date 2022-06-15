5 yıldızlı otellerin öteki yüzü

Türkiye'nin en önemli turizm beldeleri olan Ege kıyılarında artan sıcaklıklarla birlikte deniz, kum ve güneş keyfi de başladı. Bir yandan insanlar 2 günlüğü asgari ücrete aşkın fiyatlarla sahil kenarlarında tatil yaparken diğer yandan tatil yapanların daha keyifli vakit geçirmesi için çalışanlar ise 5 yıldızlı otellerin öteki yüzünü gözler önüne seriyor. Ürettiği doğal şezlongların altında serinlemenin hayalini bile kuramadıklarını belirten sepetçileri, her şeye rağmen hallerinden ve ekmek parası kazanabilmekten mutlu olduklarını söylediler.

Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya yöresindeki lüks tatillerin yapıldığı 5 yıldızlı otellerin sahillerinde güneşlenecek olanlar için doğal şezlong üreten sepetçilerden Naim Yanar; "Şezlong yapıyorum ama altında serinlemek nasip olmadı, hayalini bile kuramıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde kargısı deyimlere bile konu olmuş Aydın'da yaşayan Romanlar turizm sezonu için hasır şezlong ve güneşlik üretimlerine devam ederken, 32 yaşındaki Naim Yanar ise sahillerdeki hasır şezlong ve gölgeliklerin tamiratını yapıyor. Aydın'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaşayan Yanar, kargı ve hasır yapımında kullanılan bitkilerden yapılan gölgeliklerin daha sağlıklı olduğu ifade etti. Yıllardır bu işi yaptığını ancak bu zamana kadar, kendi ürettikleri ürünlerde denizden çıkıp gölgelenmenin nasip olmadığını söyleyen Naim Yanar, "Buralarda çalışıyoruz ama buralarda tatil yapmanın hayalini bile kuramıyoruz. Kendim altında uzanıp yatamasam da işimden ve ekmeğimi kazanabilmekten mutlu ve mesudum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel