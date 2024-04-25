Özdere Mahallesi'nde Vefa Günü Hatmi Şerif Programı düzenlendi

Oltu'nun Özdere Mahallesi'nde 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' kapsamında 5'ncisi düzenlenen hatimlerde bu yıl 1090 hatim okundu. Böylece rakam 5 yılda 5591 hatime ulaştı. Okunan hatimler ahirete göç eden Özdere sakinleri ve Şehitlerin aziz ruhuna bağışlandı.

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Özdere Mahallesi, 5 yıldır geleneksel olarak düzenlenen 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' kapsamında okunan hatimleri ebediyete intikal eden köy sakinleri ile tüm şehitlerin ruhuna bağışlıyor.

Yer yüzündeki Özdere mahallesinin gözü kulağı olan Şakir Şahin'in organize ettiği 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' 5'ncisi Ramazan Bayramın'nda Özdere Mahallesi Camiinde yapıldı.

Özdereli Kur'an Bülbülleri tarafından Ramazan ayı boyunca okunan Hatmi Şerifler, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dualar eşliğinde ebediyete intikal eden Özdere mahallesi sakinleriyle tüm Şehitlerin ruhuna bağışlandı.

Prof. Dr. İsmail Altun öncülüğünde Alaattin Bülbül, İsa Aras ve Emre Tepe'nin öncülüğünde yapılan 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Lütfü Koçak, İsmail Koçak, Ensar Şahin, Murat Demir, Rahmi Dağ, Davut Özdemir, İbrahim Bülbül gibi hafızlar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle etkinliğe katkı sağladılar. 31 Mart Yerel Seçimlerinde tek aday olarak seçimlere giderek güven tazeleyen Özdere Mahalle Muhtarı Lokman Altun, 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı'nı organize eden Şakir Şahin, Prof. Dr. İsmail Altun öncülüğünde Alaattin Bülbül, İsa Aras ve Emre Tepe ile tüm köy sakinlerine hatimler için teşekkür etti. Özdere Mahallesi Camii'ni dolduran vatandaşlar okunan dualara 'Amin' diyerek ellerini semaya açtı.

5 yılda 5591 hatim okundu

Özellikle köylerinde ahirete göç eyleyen vatandaşlar ile Şehitler'in ruhuna bağışlanmak üzere 5 yıldır aralıksız 'Vefa Günü Hatmi Şerif" organize ettiklerini belirten Şakir Şahin, 5 yılda 5hatmi şerif okunduğunu söyledi.

Şahin, "5yılda 5591 hatim, binlerce Yasin-i Şerif ve sureler ile ihlas ve kelime-i tevhitler okundu. Gerek köyümüzde, gerek Oltu'da, gerek Erzurum'da ikamet eden köylülerimiz ile Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Özdereli hemşehrilerimiz beş yıl önce başlattığımız projeye katıldı. Beş yılda ahirete göç etmiş köylülerimizin yanı sıra Kahraman ecdadımız ve şehitlerimizin ruhuna hatimler bağışladık. Projemizde yer alan tüm Kur'an bülbüllerine ve programımızı şereflendiren köyümüzün yetiştirdiği hafızlara teşekkür ediyoruz. Ramazan bayramının ikinci gününde Akşam namazına müteakip gerçekleştirdiğimiz programa katılan tüm köylülerimize ve yaptığımız canlı yayınlarda el açıp 'Amin' diyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM