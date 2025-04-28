5 Yıl Sonra Düğün Hayali Gerçekleşti

Aydın'ın Efeler ilçesinde Covid-19 döneminde 4 kişinin katılımıyla nikahlanan Mehmet ve Gamze Uyar çifti, 5 yıl sonra gelenek ve göreneklere uygun davullu-zurnalı hayallerindeki düğünle mutluluklarını taçlandırdı. Genç çift, "Nikahımıza anne-babamız bile gelememişti, yıllar sonra tüm sevdiklerimizle birlikte olmaktan çok mutluyuz" dedi.

2020 yılında dünya genelinde etkili olan Covid 19 salgın döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sade bir nikahla evlenen Mehmet ve Gamze Uyar çifti, düğün hayallerini 5 yıl sonra gerçekleştirebildi. Gelinlik ve damatlık giyerek yöreye uygun düğün yapan Uyar çifti, akrabaları ve dostları ile birlikte doyasıya eğlendi. Gündüz saatlerinde yöresel yemek ikramı ile başlayan düğün, ardından gerçekleştirilen gelin alma töreni ile devam etti. Damat Mehmet Uyar'a ağabeyi ve arkadaşları tarafından yapılan damat işkencesi renkli görüntülere sahne oldu. Son olarak akşam saatlerinde gerçekleştirilen düğün töreni ile mutluluklarını taçlandıran ve tüm davetlileri ile doyasıya eğlenen Uyar çifti unutulmaz bir gün yaşadı. Mutlulukları yüzlerinden okunan genç çift, düğün sonunda kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti.

"5 yıl sonra bu mutluluğu tattık"

Sessiz nikahın ardından geçen 5 yıl sonra tüm akrabaları ve dostları ile davullu-zurnalı düğün yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren 28 yaşındaki damat Mehmet Uyar, "5 yıl önce pandemi döneminde nikahımızı kıydık. O dönemin şartları nedeniyle kısıt vardı. Anne babamız dahi nikahımızı göremedi, içeriye giremediler. O dönem tüm dostlarımızla bir araya gelerek düğün yapamadık. Bugün gelenek ve göreneklerimize uygun olarak hayalimizdeki düğünü yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düğünüz sabah saatlerinde başladı. Yöremize uygun yemek ikramlarımız vardı. Sonra gelin alma yaptık. Eşime her genç kızın hayali olan gelinliği giydirebildim. Eşimin yüzü gülüyor. O mutlu olduğu için de ben de sevinçliyim. 5 yıl sonra bu mutluluğu tattık, aşırı şekilde mutluyum" dedi.

"Damat işkencesindeki her şeyi keyif alarak yaptım"

Ağabeyi Süleyman Uyar ve arkadaşları tarafından yapılan damat işkencesindeki her şeyi zorluk olarak görmeyip keyif alarak yaptığını kaydeden Uyar, "Bu damat işkencesi bizim buralarda yapılan şeyler. İnsan sevildiğini sayıldığını anlıyor. Her ne kadar zor bir şey olsa da insan yaparken mutlu oluyor. Damat işkencesini hazırlayan ağabeyim olduğu için 'hayır' diyemiyorum. Ağabeyime boynum kıldan ince, onu çok seviyorum. Mecbur ne dediyse yaptık" diye konuştu.

"Beyaz gelinlik hayalim gerçek oldu"

Her genç kız gibi kendisinin de beyaz gelinlik hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirebildiği için de çok mutlu olduğunu belirten 25 yaşındaki gelin Gamze Uyar, "Pandemi döneminde nikahlanmıştık, şimdi de 5 yıl sonra düğün yapıyoruz. O dönemde gelinlik-damatlık giyip davullu zurnalı düğün yapamamıştık. İçimizde kalan uhdeyi şu an gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Damat işkencesinde ne yapacağımı çok düşündüm"

Kardeşini çok sevdiğini ve damat işkencesinin düğünlerin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden damadın ağabeyi Süleyman Uyar, "Pandemiden dolayı 4 kişi nikah kıyıldı. Nikahın ardından düğün yapabilmek için 5 yıl bekledik. Güzel bir düğün oldu. Gündüz yemeğimiz gece de düğünümüz kalabalık oldu. Yıllar sonra yapacak olduğum damat işkencesi de benim için unutulmaz bir anı oldu. Ne yapacağımı baya düşündüm. O da sağ olsun beni kırmadı ne dediysek yaptı. Her şey keyifli ve güzel geçti. Mehmet ve Gamze kardeşime bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - AYDIN