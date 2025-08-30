5 yaşındayken geçirdiği havale sonucu çene yapısı bozuldu, 21 yıldır sağlığına kavuşmanın hayaliyle yaşıyor

Diyarbakır'da yaşan Uğur Ayaz, 5 yaşında geçirdiği havale sonrasında çene yapısında bozulma oldu. 21 yıldır gitmediği hastane kalmayan talihsiz genç, sağlığına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Uğur Ayaz, 5 yaşında geçirdiği havale sonrasında çene yapısında bozulmalar yaşandı. 2 defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımlarıyla ameliyat olan Ayaz son ameliyatı için gerekli olan 600 bin lirayı bulamadığı sağlığına kavuşamıyor.

Konuşmakta güçlük çeken, çene eklem protezi yapılması gereken evli 1 çocuk babası Ayaz, yemek yiyemediğini, uyuyamadığını ve konuşurken ağzından akan salyadan dolayı arkadaş çevresinde problem yaşadığını söyledi. Ayaz, "Yıllardır süren rahatsızlığımdan dolayı artık ameliyatımın son aşamasındayım. Maddi bölümü karşılayamadığım için ameliyat olamıyorum. Ben de her insan gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamak istiyorum" dedi.

Hastalığından dolayı arkadaşlarının yanına gidemiyor

2'nci ameliyatını olduktan sonra his kaybı yaşadığını dile getiren Ayaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan dolayı bazen istemeden de olsa ağzımdan salyalar geliyor, yemek dökülüyor. Bunun farkında olamıyorum. Bu rahatsızlığımdan dolayı arkadaş çevreme giremiyorum. Utangaç bir tavır sergiliyorum. İnsan içine çıkmakta zorlanıyorum. Toplum içerisinde konuşamıyor ve yemek yiyemiyorum. Gece yatarken nefes alıp, vermekte zorlanıyorum. Bundan dolayı yardımlarınızı bekliyor en kısa sürede sağlığıma kavuşmayı istiyorum."

Sağlığına kavuşması için 3'üncü ameliyat şart

Uğur Ayaz'ın babası Metin Ayaz ise depremzede bir aile olduğunu, şeker ve psikiyatri hastası olduğunu dile getirdi. Baba Ayaz, "Benim oğlumun çenesi küçükken geçirdiği ateşli hastalık nedeni ile kilitlendi. Yıllarca tedavi etmek için İstanbul'a, Ankara, İzmir'e gittim, çok uğraştım. Defalarca ameliyat etmeme rağmen bir türlü sonuç alamadım. Cumhurbaşkanımız yardımcı oldular. Çocuğumun iki defa ameliyatını yaptılar ama bir türlü sonuç alamadık. Son bir ameliyatı kalmış çocuğumun. Eğer ameliyat olursa sağlığına kavuşacak. Biz bu ücreti karşılayamayacak durumdayız. Çünkü ben çalışamıyorum, engelli bir vatandaşım, depremzede bir vatandaşım. Ondan dolayı da karşılayacak bir durumum yok. Ama oğlumun bu ameliyatı olup tekrar sağlığına kavuşması için bu ameliyatı olması şart" şeklinde konuştu.

Oğlunun sosyalleşmesinde güçlük çektiğini aktaran Ayaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağzından salyalar akıyor. Ameliyat olmamasından dolayı ağzında 3 senedir teller var. Bu teller de ameliyat olmadan çıkarılmıyor. Bu yüzden de hem yemek yemede hem konuşmada çok zorluk çektiği için arkadaşlarının arasına giremiyor. Utanıyor, yaşı 26, evli de olduğu için bir türlü kendini ifade edemiyor, ben üzülüyorum. Çocuğum karşımda bu şekilde olduğu zaman bir baba olarak çok üzülüyorum. Elimden de bir şey gelmiyor. Oğlumun tedavisi için gereken küçük bir meblağdır ama bizi aşan, bir meblağ olduğu için karşılayamıyorum. Ben kendim için istemiyorum isterseniz siz direk doktorla konuşabilirsiniz. Sadece oğlumun bir tedavisini yapılmasını, sağlığına kavuşmasını, insanların içine güzel yüzlü, tertemiz bir evlat olarak çıkmasını istiyorum. Benim bir baba olarak tek temennim, tek isteğim bu. Sizden ricam Allah rızası için bize yardım edin."

