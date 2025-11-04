5 Yaşındaki Eren, Paramotorla Uçarken İstiklal Marşı Okudu

(EDİRNE) - Edirne'de 5 yaşındaki Eren Eryoner, babası Tolga Eryoner ile paramotorla gökyüzüne yükseldi. Küçük Eren, uçuş sırasında İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okudu.

Edirne'de 5 yaşındaki Eren Eryoner, paramotor pilotu babası Tolga Eryoner ile birlikte Saros Körfezi semalarında gökyüzüne yükseldi. Küçük Eren, uçuş sırasında metrelerce yükseklikte İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okudu.

O anları kayıt altına alan baba Tolga Eryoner, hem unutulmaz bir an yaşadı hem de oğlunun hayalini gerçekleştirdi. Eren Eryoner'in bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.