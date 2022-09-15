5 Yaşındaki Ebubekir, Esenyurt Belediyesi'nden Aldığı Eğitimle 7 Ayda Konuşma Güçlüğünü Yendi

Konuşma güçlüğü çeken 5 yaşındaki Ebubekir Oltulu, Esenyurt Belediyesi’nden aldığı ‘Dil ve Konuşma’ eğitimiyle, 7 ayda hem dil hem de sosyal becerilerinde büyük gelişme gösterdi. Ebubekir’in annesi Sermin Oltulu, “Çok ilerleme kaydettik, oğlum artık kendisini ifade edebiliyor” dedi.

Konuşma güçlüğü çeken 5 yaşındaki Ebubekir Oltulu, Esenyurt Belediyesi'nden aldığı 'Dil ve Konuşma' eğitimiyle, 7 ayda hem dil hem de sosyal becerilerinde büyük gelişme gösterdi. Ebubekir'in annesi Sermin Oltulu, "Çok ilerleme kaydettik, oğlum artık kendisini ifade edebiliyor" dedi.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ilçedeki özel çocuklar için faaliyete geçirdiği Özel Eğitim Merkezi'ne konuşma bozukluğu yaşadığı gerekçesiyle getirilen 5 yaşındaki Ebubekir Oltulu, verilen eğitimle kısa sürede yaşadığı konuşma zorluğunu yenerek hem başlangıçta çıkaramadığı sesleri rahatlıkla çıkarır hale geldi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.

Ebubekir'i doktora götürdüklerini ama bir sonuç alamadıklarını söyleyen ve Esenyurt Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür eden anne Sermin Oltulu'nun açıklaması şöyle:

"OĞLUM ARTIK KENDİNİ İFADE EDEBİLİYOR

"Ebubekir'in 4 yaşındayken konuşamadığını fark ettik. Doktorlara götürdük, konuşacağını söylediler ama bir sonuç alamadık. Eşim, özel eğitim merkezine müracaat etti. Bir yıla yakındır oğlumu getiriyorum. Çok ilerleme katettik. Oğlum artık kendini ifade edebiliyor ve derdini anlatabiliyor."

HEM KONUŞMA ZORLUĞUNU YENDİ HEM DE SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİ

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ilçedeki özel çocuklar için faaliyete geçirdiği özel eğitim merkezi, umut olmaya devam ediyor. Konuşma bozukluğu yaşayan Ebubekir, verilen eğitimle kısa sürede yaşadığı konuşma zorluğunu yenerek hem başlangıçta çıkaramadığı sesleri rahatlıkla çıkarır hale geldi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.

"KONUŞMASINI EN İYİ SEVİYEYE TAŞIDIK"

Aldığı dil ve konuşma eğitimi sayesinde Ebubekir'in öz güven kazandığını söyleyen psikolog Merve Hanım Demir, şöyle konuştu:

"Öğrencimiz Ebubekir kurumumuza müracaat ettiğinde yoğun bir konuşma bozukluğu vardı. Sesli harfler haricinde çıkarabildiği harfler, 'K' ve 'G' harfleriydi. 27 seans boyunca kurumumuzda uyguladığımız dil ve konuşma eğitimiyle konuşmasını en iyi seviyeye taşıdık. Ebubekir konuşma bozukluğundan dolayı kendisini ifade edemediği için sosyal çevresiyle iletişime girerken problem yaşıyordu. Akranlarıyla bir araya gelmek istemiyordu. Öz güvenini destekleyecek belli başlı çalışmalar da yaptık. Uyguladığımız konuşma eğitimiyle Ebubekir hem kendini daha iyi ifade edebiliyor hem de çevresiyle güzel ilişkiler kurabiliyor. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz."