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5 Yaşındaki Çocuğun Gözüne Bıçak Battı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki Emsal Y., elinde oynadığı bıçakla gözüne yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

5 yaşındaki çocuğun gözüne bıçak battı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun gözüne, oynadığı bıçak battı.

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, 5 yaşındaki Emsal Y., eline geçirdiği bıçak ile evde oynamaya başladı. Salladığı bıçak bir anda gözüne battı. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerin tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuk, özel araçla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel

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