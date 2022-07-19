5 Kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile konfeksiyon işçisi mesleğinde 7, makineci (dikiş) mesleğinde 5 Kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile konfeksiyon işçisi mesleğinde 7, makineci (dikiş) mesleğinde 5 Kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe'de faaliyet gösteren tekstil firması arasında konfeksiyon işçisi mesleğinde 7, makineci (dikiş) mesleğinde 5 Kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. 6 ay sürecek eğitim boyunca katılımcı giderleri Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından karşılanırken program sonrası katılımcıların iş yerinde istihdamı sağlanacak. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Yerel Haberler

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