5 kez Guinness Dünya Rekortmeni olan Rumeysa Gelgi ABD'ye gitti Gelgi'ye ABD'ye yapacağı ziyarette zorluklar çıkaran THY, konunun gündeme taşınması üzerine özür dileyerek, hatasından dönmüştü İlk kez uçağa binen dünyanın en uzun boylu kadını, 13 saat sürecek olan yolculuğunu sedye ile...

5 kez Guinness Dünya Rekortmeni olan Rumeysa Gelgi ABD'ye gitti

Gelgi'ye ABD'ye yapacağı ziyarette zorluklar çıkaran THY, konunun gündeme taşınması üzerine özür dileyerek, hatasından dönmüştü

İlk kez uçağa binen dünyanın en uzun boylu kadını, 13 saat sürecek olan yolculuğunu sedye ile yapacak

İSTANBUL - Karabük'te yaşayan ve 5 kez Guinness Dünya Rekortmeni olan 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Rumeysa Gelgi, THY'nin bilet konusundaki çıkardığı sorunun çözülmesinin ardından ABD'ye gitti. İlk kez uçağa binen Gelgi, 13 saat sürecek olan yolcuğunu sedye ile yapacak.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 5 kez Guinness Dünya Rekortmeni olan Rumeysa Gelgi'ye ABD'ye yapacağı ziyarette zorluklar çıkaran Türk Hava Yolları (THY), İhlas Haber Ajansı tarafından konunun gündeme taşınması üzerine özür dileyerek, hatasından dönmüştü. THY, dünyanın en uzun boylu kadını unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Weaver Sendromlu Rumeysa Gelgi'yi bütün masraflarını karşılayarak ABD'ye gönderdi.

Karabük'ten İstanbul'a araçla getirildi

Karabük'ten annesi Safiye Gelgi ile birlikte araçla İstanbul Havalimanı'na gelen Rumeysa, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa bindi. Dünyanın en uzun boylu kadını unvanını elinde bulunduran Rumeysa, havalimanında yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat etme zorunluluğu olan Gelgi, ABD'ye gitmek üzere bugün İstanbul Havalimanı'na geldi. Gelgi, hayatında ilk defa bindiği uçakta 13 saat sürecek olan ABD yolculuğunu sedye ile yapacak.

"İlk kez uçağa biniyorum"

Hayatı boyunca ilk kez uçağa binmenin heyecanı içerisinde olduğunu ifade eden Rumeysa Gelgi, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu benim ilk uçak yolcuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak" dedi. ABD'ye yapacağı ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi veren Gelgi, "Şu anlık planım bir kaç ay ABD'de kalacağım. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek ve orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak" şeklinde konuştu.