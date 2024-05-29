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5 Çocuk Annesi Nezihat Çavuşoğlu Diploma Sevinci Yaşadı

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Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Burhaniye Meslek Yüksekokulundan mezun olan 148 öğrenci için diploma töreni düzenlenirken, 5 çocuk annesi Nezihat Çavuşoğlu da diploma sevinci yaşadı.

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Burhaniye Meslek Yüksekokulundan mezun olan 148 öğrenci için diploma töreni düzenlenirken, 5 çocuk annesi Nezihat Çavuşoğlu da diploma sevinci yaşadı.

Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık bölümünü bitiren 5 çocuk ve 3 torun sahibi Nezihat Çavuşoğlu, çocukları yaşındaki gençlerle birlikte diploma almanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz yıl örnek davranışları nedeniyle teşekkür belgesi alan Çavuşoğlu, 5 çocuğunun da üniversite mezunu olduğunu söyledi. İstanbul da oturduğunu anlatan Çavuşoğlu, " İlkokul mezunuydum. Okuma imkanım olmamıştı. Çocuklarımı okuttuktan sonra, ortaokul ve liseyi dışardan bitirdim. Allah, kısmet etti Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama Reklamcılık Bölümüne kaydımı yaptırdım. Okul için Burhaniye'ye taşındım. Şimdi de diplomamı aldım.. Çok mutluyum. Burhaniye'yi de de çok sevdim. Okumanın yaşı yoktur. Herkes okuyabilir" dedi. Burhaniye MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan'da Çavuşoğlu'nu tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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