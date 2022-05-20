Bartın'da 5 bin kişilik caminin temeli töreni atıldı - Haberler

Bartın'da 5 bin kişilik Bartın Merkez Cami ve Külliyesi'nin temeli törenle atıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kemerköprü Mahallesi'nde 6 bin metrekare alana inşa edilecek caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, külliye içeresinde konferans ve nikah salonları, Kur'an kursları verilecek alanlar ve birçok dükkan bulunacağını söyledi.

Cami ve külliyenin hayırlı olmasını dileyen Arslan, "5 yıllık bir süreci var." diye konuştu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da kentin tarihi camiler açısından zengin olmasına karşın şehir merkezinin nüfusunun artması nedeniyle bu camilerin ihtiyaca cevap veremez hale geldiğini belirtti.

İnsanların cuma ve cenaze namazlarını yollarda, caddelerde kıldığına dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Bartın'ımızda bu ihtiyacın artık giderilmesi gerektiği noktasında büyük bir kamuoyu oluştu. Yer arayışlarının ardından Bartın'ın en orta yeri, en merkezi noktası burasıydı. Burası tabii sadece bir camiden ibaret değil, bir külliye şeklinde. Buranın içerisinde kültür merkezleri, çocuklarımızın oyun alanları, 4-6 altı yaş Kur'an kursu bu şekilde bir eğitim yuvası, bir eğitim kampüsü olacak. Aynı zamanda Bartın'ın önemli bir eksikliğini gideren, ibadet ihtiyacını da giderecek ve Bartın'a bir kimlik kazandıracak önemli bir eserin temel atma törenindeyiz."

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.