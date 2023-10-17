5 bin depremzede öğrenci 'Benim Hikayem Projesi' ile kamerayla tanıştı Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen 'Benim Hikayem Projesi' çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11...

5 bin depremzede öğrenci 'Benim Hikayem Projesi' ile kamerayla tanıştı

5 bin depremzede öğrenci 'Benim Hikayem Projesi' ile kamerayla tanıştı

ELAZIĞ - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen 'Benim Hikayem Projesi' çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, yaklaşık 5 bin öğrenci kamerayla tanıştı.

Depremzede öğrenciler, 'Benim Hikayem Projesi' çerçevesinde kamera ile tanışıyor. Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü İş Birliği ile depremden etkilenen Elazığ'da çocuklarla bir araya geldi. Çocukları vizörün renkli dünyası ile tanıştıran Derneğin başkanı Aytekin Polatel, Şehit Aytaç Kaya Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri, belgesel yönetmenliği, sinema çekimi ve röportaj tekniklerini anlattı.

Edindikleri teorik bilgilerle hem sınıfta hem de okul bahçesinde oluşturulan alanda kamera ve diğer ekipmanlarla çekim yapan öğrenciler, arkadaşlarının kullandığı kameranın karşısında anons deneyimini yaşayan yaşayarak, mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı da buldu.

Proje ile yaklaşık iki haftada 5 bin çocuğu kamera ile tanıştırdıklarını ifade eden Polatel, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle 2017 yılından itibaren 'Benim Hikayem' projesi düzenliyoruz. Bu projedeki amaç, ülkemizde belirlediğimiz 10 ilde dezavantajlı ve köy okullarında okuyan çocukları kamera ile tanıştırmaktı. Bu sene 11 belirledik, depremden etkilenen bölgedeki çocukları kamera ile tanıştırmak istedik. 5 Ekim tarihinde başlayan proje bugün 10'uncu ilimiz olan Elazığ'dayız. Şuana kadar yaklaşık 5 bin çocuğu, vizörün büyülü dünyasına adım atmalarını sağladık. Kamerayı tanıştırdık. Üçüncü gözün ne işlev yaptığını, nasıl çalıştığını ve üçüncü mekanik gözle neler çekilebileceğini çocuklara kendi seviyelerine inerek anlatmaya çalıştık" dedi.

Kamera karşına geçerek muhabirlik yapan 5'inci sınıf öğrencisi Zehra Mira Ağgün (10), "Üçüncü gözümüz kameraları öğrendik. Kameramanın kamerayı nasıl kullandığını ve kameranın nelere yaptığını öğrendik. Biz çok iyi öğretip anlattıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kameramanlık yapan Yusuf Aydemir ise " Kameraman ağabeyler, bizim için Ankara'dan buraya kadar gelmişler, teşekkür ediyoruz. Görüntünün nasıl uzaklaştırıp, yakınlaştırıldığını öğrendim. Bugün kendi hikayemizi çektik çok mutluyuz" şeklinde konuştu.