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5 bin 590 dekar tarım arazisine can suyu olacak barajda çalışmalar başladı

Yerel Haberler

5 bin 590 dekar tarım arazisine can suyu olacak barajda çalışmalar başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılacak olan Çukurhan Barajında çalışmalar başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılacak olan Çukurhan Barajında çalışmalar başladı. Barajın tamamlanmasıyla 5 bin 590 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Kastamonu ve ilçelerinde son dönemde yaptığı çalışmalar, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bu çerçevede yatırım programına alınan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Çukurhan Barajında çalışmalar başladı.

Çukurhan Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 5 bin 590 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Su İşleri Kastamonu su Yerel Haberler

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