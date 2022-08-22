5 bin 133 kilometre pedal çevirerek geldiği Türkiye'ye hayran kaldı

Kastamonu (İHA) – Hollanda'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin, 9 ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Kastamonu'ya gelen ve burada 2 gün kalan Hollandalı gezgin, gezdikleri yerleri kitap haline getirerek anlatmayı planlıyor.

Hollanda'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan 37 yaşındaki Alexsander Scheer, 9 ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'de bazı şehirleri gezdikten sonra Kastamonu'ya ulaşan Alexsander, Kastamonu'da 2 gün kaldıktan sonra Gürcistan'a gitmek üzere hareket etti. Şu ana kadar 6 bin 133 kilometre pedal çeviren Alexsander, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'ı da gezmeyi planlıyor. Ayrıca Alexsander, gezdiği yerleri kitap haline getirmeyi hedefliyor.

Hollanda'dan Türkiye'ye ulaşmak için 9 ülkeden geçip 6 bin 133 kilometre yol pedal çevirerek geldiği söyleyen Türkiye'yi çok sevdiğini ve bundan sonraki rotasının ise Gürcistan olduğunu kaydetti.

1 yıl önce bisikleti ile dünya turuna çıkmaya karar verdiğini belirten Alexsander, "Bu projeye 1 yıl önce Hollanda'dan başladım. Hollanda, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan'dan geçtim ve şu an Türkiye'deyim. Buradan da Gürcistan daha sonra Azerbaycan ve İran'a gideceğim. Umarım bu yılın sonunda İran'da olurum ve turumu tamamlarım" dedi.

"Atatürk'e de teşekkür etmek istiyorum, Türkiye gerçekten medeni bir ülke ve iyi hissettiriyor"

Türkiye'ye daha önce gelmediğini ve gördüğü manzara karşısında şaşırdığını belirten Alexsander, "Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ve Türkler hakkında çok fazla bilgim yoktu. Çünkü daha önce çevremde Türk arkadaşlarım olmadı. Ama hissiyat noktasında dışarıdan bir Arap ülkesi izlenimi veriyordu. Fakat dürüst olmak gerekirse buraya geldiğimde bunun doğru olmadığını gördüm. Atatürk'e de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, gerçekten medeni bir ülke ve iyi hissettiriyor. Buraya gelmeden önce ve buraya geldikten sonraki fikirlerim tamamıyla birbirine zıt" diye konuştu.

"Herkes benimle konuşmak istiyor ve misafir etmek istiyor"

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Alexsander, "Türk insanları çok sıcakkanlı. Bu ülkeyi çok sevdim. Doğası harika, bence Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik çok sıcakkanlı olmaları, insanları çok cana yakın. Herkes benimle konuşmak istiyor ve misafir etmek istiyor. Misafirperverlik noktasında gördüğüm en iyi ülke açık ara Türkiye" şeklinde konuştu.

Turu sırasında yaşadığı hikayeleri kitap haline getireceğini belirten Hollandalı Alexsander, şöyle konuştu: "Yeni insanlarla iletişime geçmek ve onların hikayelerini dinlemek istiyorum ve dinlediğim hikayeleri, gördüğüm kültürleri de bir kitapta toplayacağım. Tecrübelerimi, gezilerimi kitapta toplayacağım. Bir kişinin tek başına dünyayı bisikletle gezebilmesi için fiziksel ve mental olarak nelere ihtiyaç duyabilir, bunları paylaşacağım ve benden sonra bu tür gezilere çıkacaklar daha tecrübeli olacak" - KASTAMONU