5 aylık Esmanur'un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi

KASTAMONU - Kastamonu'da evinde ölü bulunan 5 aylık Esmanur'un, şüpheli bulunarak gözaltına alınan annesi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kastamonu merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu. 5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hayatını kaybede Esmanur G.'nin otopsi incelemesinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Esmanur'un ölüm sebebinin ise otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.