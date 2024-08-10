UMKE Gönüllüleri Kahramanmaraş Depreminde Görev Aldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay ve Adıyaman'da görev yapan Trabzon Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Trabzon Bölge Sorumlusu Opr. Dr. Yavuz Çakıroğlu, 81 ilde olduğu gibi Trabzon'da da UMKE gönüllüleri bulunduğunu kaydederek Trabzon'da 152 UMKE gönüllüsüyle ile birlikte faaliyet gösterdiklerini belirtti.

5-11 Ağustos Ulusal UMKE haftası çerçevesinde Trabzon Sağlık Hizmetleri Başkanı ve UMKE Trabzon Bölge Sorumlusu Opr. Dr. Yavuz Çakıroğlu, UMKE ekiplerinin hem ülkemiz hem de yurtdışında çok başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, " UMKE ekiplerimiz hem ülkemizde hem yurtdışında görevini özveriyle temsil edip çok başarılı çalışmalar yapmaktadır. Yaptıkları çalışmalarla dünyanın takdirini toplamış bir organizasyondur " dedi.

UMKE'nin 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından afetlerde sağlık organizasyonu projesi çerçevesinde kurulduğunu kaydeden Çakıroğlu, "İlk olarak 2003 yılı Aralık ayında Sağlık Bakanlığı tarafından afetlerde sağlık organizasyonu projesi çerçevesinde UMKE birimlerimiz kuruldu. Daha sonra yapılan eğitimlerle birlikte 81 ilimizde UMKE gönüllüleri göreve başladılar. Trabzon da 30 UMKE bölge biriminden 15. bölge birimi olarak Artvin, Rize, Gümüşhane ve Giresun illerinin bölge koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Trabzon'da 152 UMKE gönüllümüz ile birlikte faaliyet göstermekteyiz. Bu vesileyle Trabzon ve tüm Türkiye'de bulunan UMKE gönüllüsü arkadaşlarımın haftasını kutlarım. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), afetlerde veya kazalarda, olay yerinde, enkaz altında, araç içinde, yaralanan afetzede veya kazazedelerin tıbbi müdahalesini yapmak, daha sonra enkazdan ya da olay yerinden çıkartılan yaralıların ambulanslara kadar nakil süreci, ambulanslardan sonra da acil sağlık istasyonları ya da birimlerine naklini gerçekleştiren, bu yerlerde kendilerine ilk müdahalelerini yapan, gerekirse daha üst seviyedeki merkezlere sevki için görev alan gönüllülerden oluşan sağlık çalışanlarıdır. UMKE ekiplerimiz hem ülkemizde hem yurtdışında görevini özveriyle temsil edip çok başarılı çalışmalar yapmaktadır. Yaptıkları çalışmalarla dünyanın takdirini toplamış bir organizasyondur UMKE" diye konuştu.

"Kahramanmaraş merkezli depremlerde hastaların naklini güvenli bir şekilde bir şekilde gerçekleştirdik"

6 Şubat 2023 yılında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak helikopterler ile hastaların naklini Adana'ya hızlı ve güvenli bir şekilde bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Çakıroğlu, "Özellikle 6 Şubat 2023 yılında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde deprem olduğu ilk andan itibaren tüm UMKE gönüllülerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız deprem bölgelerine gittiler. Biz de Trabzon ili olarak Adıyaman ve Hatay bölgesine gittik. Hatay bölgesinde Sağlık Bakanlığı'mızın talimatıyla Acil Sağlık Hizmetleri'nin organizasyonu için görevlendirildim. Bölgede çok büyük bir yıkım ve hasar bunun yanısıra gerçekten çok fazla yaralı vardı. Oraya gittiğimizde UMKE gönüllüsü arkadaşlarımız enkazların başına giderek, enkaz altında bulunan yaralılara acil müdahalelerini yaptılar. Ardından enkazdan çıkartılan yaralıların sahra hastanelerinde kurmuş olduğumuz acil sağlık istasyonlarına nakillerini sağladılar. Hastalarımızın ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra bir çok hastayı kara ambulansları ile en yakın il olan Adıyaman'a göndermek durumundaydık ancak Adıyaman'a bir kara ambulansının gidişi yaklaşık 5 buçuk saat sürmekteydi. ve bu yolun dönüşü de vardı. Bu nedenle oradaki arkadaşlarla beraber koordinasyon sağlamamızla birlikte Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile temasa geçerek Sağlık Bakanlığı'mızdan helikopter ambulansların Hatay'a yönlendirilmesini sağladık. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ile görüşerek, TSK envanterinde bulunan helikopterlerin hasta nakli için Hatay'da oluşturmuş helikopter pisti alanına nakillerini sağladık. Yine Hatay'da gönüllü olan UMKE ekiplerimiz ile birlikte triyaj ekipleri kurduk. Bu triyaj ekiplerinin bir kısmını kara ambulansının organizasyonunda, bir kısmını ise acil müdahale çadırlarında bulunan hasta triyajının organizasyonunda, diğer bir kısmını da helikopter pistinin olduğu yerde bulunan helikopter ambulans triyajında görevlendirdik. Daha sonra çadırlarda acil müdahale istasyonlarında bulunan hastalarımızı ambulanslara nakledip, ambulanslar ile birlikte helikopter pistine götürerek, burada Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak buradaki helikopterler ile birlikte hastaların naklini Adana'ya hızlı ve güvenli bir şekilde aralıksız bir şekilde gerçekleştirdik. Bu şekilde hem Hatay'ın hasta triyajını ve naklini sağlamış olduk hem de sahadaki çalışan arkadaşlarımızın üzerindeki ağır iş yükü baskısını önlemiş olduk. Zaten Hatay'da gerçekleştirmiş olduğumuz hava nakil sistemi hem Türkiye'de hem dünyada oldukça takdir görmüştür. Bu nedenle bu operasyonda görev alan hem kendi ekibim hem de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen UMKE gönüllüsü, Sağlık Bakanlığı görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri pilotlarımıza, helikopter görevlilerimize teşekkürü bir borç bilirim" şeklinde sözlerini tamamladı. - TRABZON