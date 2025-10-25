Haberler

49 Yılın Ardından Emekli Oldu: İmam Ali Tekeci'ye Duygusal Veda

49 Yılın Ardından Emekli Oldu: İmam Ali Tekeci'ye Duygusal Veda
Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 49 yıldır imamlık yapan Ali Tekeci, emekliliğe ayrılırken son namazını kıldırdı. Duygusal anların yaşandığı veda konuşmasında, cemaatte gözyaşları döküldü. Tekeci, uzun yıllar hizmet vermenin gururunu yaşadığını söyledi.

Hatay'da 49 yıldır imamlık yapan Ali Tekeci, 49 yıl 3 ay 19 günlük hizmet süresini tamamlayarak emekliye ayıldı. Cemaatine son kez hizmet eden imam Tekeci'nin veda konuşması esnasında duygusal anlar yaşandı.

İlk görev yeri olan Adana'nın Yağızlar Mahallesi'nde 1976 yılında göreve başlayan imam Ali Tekeci Dörtyol'da 49 yıl 3 ay 19 günlük hizmet süresini 65 yaşında tamamlayarak 46 yıl süre görev yaptığı Dörtyol'da emekliye ayrıldı. Geçtiğimiz gün son namazını kıldıran imam Tekeci'nin konuşması esnasında cami cemaatinde duygu dolu anlar yaşanırken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Veda programında cami kursu öğrencileri, emekliye ayrılan Ali Tekeci'ye karanfiller takdim ederek teşekkür etti. Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ise uzun yıllar boyunca sürdürdüğü fedakar hizmetlerinden dolayı Tekeci'ye başarı belgesi verdi.

49 yıl süren meslek hayatında Dörtyol halkına hizmet etmenin gurunu yaşadığını söyleyen Tekeci, "Bugün itibarıyla Merkez Nursan Camii'ndeki görevimden emekliye ayrılıyorum. 49 yıl boyunca Dörtyol halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Cemaatimizin hem sevinçli hem üzüntülü günlerinde yanlarında oldum. Kaymakamımıza, Müftülüğümüze ve cemaatimize bu anlamlı veda için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bana çiçek takdim etmesi beni çok duygulandırdı. Allah herkese böyle bir veda nasip etsin" dedi. - HATAY

