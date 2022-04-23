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48 yıldır gazi olmak için uğraşıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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48 yıldır gazi olmak için uğraşıyor

Kıbrıs Barış hareketine katılan Bursalı vatandaş 1974 yılından beri gazi olmak için uğraşıyor.

Kıbrıs Barış hareketine katılan Bursalı vatandaş 1974 yılından beri gazi olmak için uğraşıyor.

Yenişehir ilçesinden 1973 yılında askere giden Abdullah Kenar (66) tam 48 yıldır gazi olmak için çalmadığı kapı kalmadı.

Kıbrıs Barış hareketine katılan Abdullah Kenar, " 1973 yılında İzmir'e askere gittim. Oradan 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Orada 2.Barış Harekatı'nda görev aldım. Görev yaptığım süre içinde yaralanmadım. Benimle birlikte Kıbrıs'ta görev yapan yaralanmayan birçok arkadaşıma gazilik unvanı verildi. Elimde halen görev yaptığıma dair belgelerim bulunuyor. Ben gazi olmak istiyorum. Bunun benim hakkım olduğuna inanıyorum. Tek istediğim gazi madalyası almak, parayla pulla işim yok. Bunun için durumumun araştırılmasını istiyorum. Gitmediğim yer kalmadı" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yenişehir, Kıbrıs, İzmir, Gazi, Yerel, Haberler

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