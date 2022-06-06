472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek - Haberler

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472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 472 muhtara dizüstü bilgisayar teslim edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 472 muhtara dizüstü bilgisayar teslim edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki muhtarlara bilgisayar desteği sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan dizüstü bilgisayarların muhtarlara dağıtımı, 7 Haziran Salı Günü saat 11.00'de Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek törenle yapılacak.

Muhtarlar, dizüstü bilgisayar sayesinde muhtarlık dışında da vatandaşlara hizmet edebilecek, mahallenin sorunlarını, istek ve taleplerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine iletebilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Yerel Haberler

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