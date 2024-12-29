Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 120 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 120 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı

45 Yıldır Ayakkabı Boyayan Birol Yalnız: 'Ölene Kadar Bu Mesleği Yapacağım'

45 Yıldır Ayakkabı Boyayan Birol Yalnız: 'Ölene Kadar Bu Mesleği Yapacağım'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde 57 yaşındaki Birol Yalnız, 45 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor. Hazır boyaların zarar verdiğini savunan Yalnız, gelirinin önemli olmadığını, işini severek yaptığını belirtiyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Birol Yalnız, 45 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Birol Yalnız, 12 yaşındayken boya sandığını eline alarak Pazar sokaklarında ayakkabı boyamaya başladı. Sandığını yanından hiç ayırmayan Birol Yalnız, 45 yıldır ilçede vatandaşların ayakkabılarını boyuyor. Bir çift ayakkabıyı 30 TL'ye boyayan Yalnız, bazen 20, bazen 10 TL'ye ayakkabı boyuyor, bazen de 'parası yok' deyip ücret almıyor. Büyük bir keyifle icra ettiği mesleğinde tek rakibi ise hazır boyalar. Hazır boyaların ayakkabıya zarar verdiğini dile getiren Yalnız, yine de vatandaşlar arasında kendisini tercih edenlerin bir hayli fazla olduğunu da dile getiriyor.

Emekli olmasına rağmen halen ayakkabı boya sandığını bırakmadığını dile getiren Yalnız "45 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Ölene kadar da yapacağım. Hazır boyalar çıktı, bizi etkiledi. Aslında hazır boya ayakkabıyı öldürür. Emekliyim zaten, boş kalmayayım diye yapıyorum. Zaman geçiriyorum. Bazen 20 TL'ye, bazen 10 TL'ye ayakkabı boyadığım oluyor. Parası olmayandan para almadan boyuyorum. Çoğu kişi benden memnun. Benim için 'iyi adam' diyorlar, bana yetiyor. İnsanın gönlü zengin olsun, para bir şey değil" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
img

Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
img

Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
Beşiktaş, başkanını seçiyor: Hüseyin Yücel mi, Serdal Adalı mı?
Beşiktaş, başkanını seçiyor
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri
Vinicius Junior, Real Madrid'den ayrıldı: Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.