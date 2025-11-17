44 Yıldır Esnaflık Yapan Mehmet Canbolat'tan Hayat Dersleri

Adana'nın Kozan ilçesinde 44 yıldır esnaflık yapan adam, iş yerinin dört bir yanına astığı hayat notları, sitem dolu ifadeler ve ders niteliğindeki yazıları dikkat çekiyor.

İlçede bulunan Saimbeyli Caddesi'nde 44 yıldır kırtasiye, elektronik aletler ve birçok ürün üzerine satış yapan 69 yaşındaki Mehmet Canbolat, yıllardır müşterilerinden deneyimlediği olumsuzlukları ve helal ekmek vurgusunu iş yerinde astığı notlarla dile getiriyor. Canbolat, 44 yıldır esnaflık yaptığını belirterek insanların yanlış davranışlarını düzeltmeye çalıştığını ifade etti.

Vatandaşların kendisine 'Niye ucuz veriyorsun?' dediğini belirten Canbolat, "Ben gerçek değerinde satıyorum. Her üründe aynı kar olmaz. Yüzde 20-35 kar yeter. Dükkana ilk giren şaşırıyor ama sonra herkes memnun oluyor. Bazen kabadayı kişiler oluyor onlarda pişman oluyor sonra. Onları da eğitiyorum. Arkadaşım 'bu dünya geçici diyorum. Almayacaksın başka yerden al' diyorum. Hırsızlarında baya önüne geçtim. Ürünleri elleyerek baktırmıyorum çoğu zaman bir bakıyorum iki saat uçuvermiş" dedi.

"Alışveriş araştırılarak yapılmalı"

Hırsızlıklara karşı sıkı önlem aldığını ifade eden Canbolat, helal ekmeğe önem verdiği için huzurlu uyuduğunu söyledi. Canbolat, "Bu kadar helalliğe ve dürüstlüğe önem vermemin sebebi rahat ve huzurlu uyuyorum. Dışarıda pahalı sandıkları ürünleri burada daha uyguna buluyorlar. Telefon şarj kablosunu 40-50 liraya satıyorum, bunu 200 liraya satan da alan da var. Hayat pahalılığı yok çok kar yapma var. İnsanlar özellikle gençler kredi kartlarıyla dengesiz alışveriş yapıyor. İnternetten ve başka yerden pahalı pahalı almadan önce araştırma yapmak gerek. Alışveriş araştırılarak yapılmalı. Eğer böyle olsa hayat pahalılığından şikayet edilmez ve maaşlar yeter" diye konuştu.

Yıllardır Adana Büyükşehir Zabıta ekipleriyle sıkıntı yaşadığını belirterek tepkisini iş yerine astığı notlarla da dile getiren Canbolat, "Bu memleket sıcak. Gölgeliğimi açmak zorundayım ama zabıta sürekli gelip kameraya alıyor. Traktör, masa koyup işgal eden yerlere bir şey demiyorlar. Benim gölgeliğime sürekli tepki gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Ders, sitem, hayat dersi hepsi notlarda

Canbolat'ın iş yerindeki dikkat çeken bazı notlar da ise "Erkek adamsın, kendi yaşındakine bağır hele genç ahlaksızlara, haksız yere iftira edenlere cevap yok", "Bu kadar pahalılık olmaması gerek. Hepimizde ahlaksızlık var. Allah korkumuz olacak", "Zabıtalardan huzursuz olduğumdan değil, sık geliyorlar. Sıcak gölgelik diye söyleniyorlar", "Kozan'ın her yerini gezin, kaldırımları kimlerin işgal ettiğini görün. Ben tek başıma mücadele ediyorum", "Bu vatan benim. Şehrimi seviyorum. Kimse benden daha çok sahiplenemez" gibi yazılar dikkat çekti.

Uzun yıllardır Canbolat'tan alışveriş yapan ilçe sakinlerinden Sergender Geben, "90'lı yıllarda ben de burada esnaftım. Çok uzun yıllardır tanırım, o zaman da böyleydi. Elinde 5-7 yıllık ürün olur ama sapasağlamdır. Notlar hayat tecrübesi. 30 yıldır tanırım, hiç değişmedi" ifadelerini kullandı. - ADANA