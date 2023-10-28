Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 43'üncü Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Koşulan maratonu erkeklerde Kenyalı Meshack Kimutai Kıbıl, kadınlarda Kenaylı Ivyne Lagat kazandı.

43'üncü Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, bugün koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Şehit Asteğmen Coşkun Davulcu Üst Geçidi Altı'ndan halk koşusu başladı. Ardından 10 Km ve 21 Km Yarı Maraton koşusu ile 43'üncü Uluslararası Yarı Maratonu gerçekleştirildi. 43'üncü Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi.

"ÇOK CİDDİ BİR KATILIM VAR"

Yerli ve yabancı birçok sporcunun katıldığını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü malum yarın hep beraber kutlayacağız çok büyük bir coşkuyla çok büyük heyecanla ve gururla. Şimdiden milletimize, ülkemize hayırlı olsun tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu manada Türkiye'nin ikinci en eski maratonu da Trabzon'da bugün koşuluyor. Slogan olarakta 'Yeni Yüzyıla', 'Türkiye 100 Yılına Koşuyoruz' sloganımız var. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadim organizasyonun 43'sünü bu sene gerçekleştiriyor olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok ciddi bir katılım var. Yaklaşık 2 bin sporcumuz bugün bu koşularda yer alıyor önemli bir sayı bu. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından yerli, yabancı çok sayıda sporcumuz çok sayıda bilinen sporcumuz bu organizasyonda yer alıyor. Biraz sonra strartını vereceğiz inşallah çok keyifli bir koşu olacak. Daha nice 100 yıllarda hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti payidar kalsın hem de Trabzon Maratonu daha nice yıllar koşulsun diye temenni ediyoruz, şehrimize hayırlı olsun."