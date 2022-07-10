43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilin ikinci gününde de yollara akın ettiler - Haberler

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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilin ikinci gününde de yollara akın ettiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilin ikinci gününde de yollara akın ettiler Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilin ikinci gününde de yollara akın ettiler

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin 2'nci gününde de yollara akın eden vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi. Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerindeki kavşaklardan bazıları kapatılırken, bazı kavşaklarda da görevlendirilen polisler, trafiğin akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere de bin 813 lira para cezası uygulanıyor. Kırıkkale-Kayseri D-765 karayolunda da trafik akışının normal olduğu gözlemlendi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kırıkkale Genel Yerel Haberler

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