43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de trafik yoğunluğu - Haberler

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43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'na bir gün kala trafik yoğunluk yaşanıyor.

KIRIKKALE (İHA) - 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'na bir gün kala trafik yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 günlük tatili değerlendiren vatandaşlar, memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek üzere yollara düştü. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de bugün de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği Ankara-Samsun karayolunda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri de yoğunluk karşısında aldıkları tedbirlerle çalışmalarını sürdürüyor. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Yerel, Güncel, Haberler

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