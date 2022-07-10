Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 dereceyi buldu, çocuklar süs havuzuna akın etti - Haberler

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Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 dereceyi buldu, çocuklar süs havuzuna akın etti

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Kılıç - Yerel
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Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 dereceyi buldu, çocuklar süs havuzuna akın ettiDİYARBAKIR Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hava sıcaklığı kentte 43 dereceyi görünce çocuklar süs havuzuna akın etti.

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 dereceyi buldu, çocuklar süs havuzuna akın etti

DİYARBAKIR Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hava sıcaklığı kentte 43 dereceyi görünce çocuklar süs havuzuna akın etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sıcaklığın 43 dereceyi bulduğu kentte, Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi. Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp, güneşlendi. Havuza firen çocuklardan Yusuf Gezen, "Anzele havuzuna serinlemek için kuzenlerimle geldim. Güzel bir şekilde yüzüyoruz. Bugün hava çok sıcak, havuz çok soğuk" dedi.

Çocuklardan Mehmet Gezen ise havanın 44 dereceyi gördüğünü, sıcak olduğu için yüzmeye geldiğini ifade etti. Gezen, havuzdan çıktıklarında çok soğuk olduğunu, uzanıp ısındıktan sonra yine suya atladıklarını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Yerel

Kurban Bayramı Diyarbakır Sur Yerel Güncel Haberler

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