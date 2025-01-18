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42 Yılın Ustası: Baba Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor

42 Yılın Ustası: Baba Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor
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Kilis'te 42 yıllık ayakkabı tamircisi İsmail Dağaçıkan, baba mesleğini severek devam ettiriyor ancak çırak bulmakta zorlanıyor. 15 yaşındaki oğlu Emre'yi mesleğe kazandırmayı hedefliyor.

Kilis'te ayakkabı tamirciliği mesleğini 42 yıldır sürdüren İsmail Dağaçıkan, neredeyse yarım asırdır baba mesleğini devam ettiriyor. Henüz 6 yaşındayken mesleğe adım atan Dağaçıkan, yılların tecrübesiyle kentteki vatandaşların ayakkabılarını onarıyor.

Kilis'te yaşayan 48 yaşındaki İsmail Dağaçıkan, 6 yaşındayken babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliği mesleğini 42 yıldır sürdürüyor. Mesleğin zorluklarına rağmen severek yaptığını belirten İsmail Dağaçıkan, "Baba mesleğini sürdürüyorum. 42 yıldır ayakkabı tamirciliği işindeyim. Çocuk yaşta başladım ve hala devam ediyorum. Ancak ne yazık ki çırak bulmakta zorlanıyoruz. Günümüzde gençler bu tür mesleklere ilgi göstermiyor" dedi.

"Çırak bulamıyorum, oğlum yetiştiriyorum"

Ayakkabı tamirciliği mesleğini yaşatmak isteyen İsmail Dağaçıkan, 15 yaşındaki oğlu Emre Dağaçıkan'ı da yanına alarak yetiştirmeye başladığını ifade etti. Dağaçıkan, "Çırak bulamıyoruz, bu yüzden kendi oğlum Emre'yi mesleğe kazandırmaya çalışıyorum. Eğer o devam etmek isterse, mesleği bir sonraki kuşağa aktarabileceğiz" şeklinde konuştu.

Ayakkabı tamirciliği gibi zanaat ve el emeği gerektiren mesleklerin giderek daha az ilgi gördüğünü belirten ayakkabı tamirci ustası İsmail Dağaçıkan, "Bu iş sabır ve özveri isteyen bir meslek. Günümüzde insanlar hızlı ve kolay para kazanmanın peşinde. Zanaat işleri, uzun vadeli öğrenme süreci ve emek gerektirdiği için yeni nesil bu tür mesleklere yanaşmıyor. Bu da sadece bizim işimizi değil, tüm zanaatkar meslekleri tehdit ediyor" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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