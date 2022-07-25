42 derecede su savaşıyla serinlediler

Hava sıcaklığının 42 dereceyi aştığı Adana'da sıcaktan bunalan köylüler, çocuklarla birlikte su savaşı yaparak eğlendi. Saatler süren su savaşında herkes tepeden tırnağa ıslanırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göne gün içerisinde gölgede hava sıcaklığı 38 derece ölçülürken güneş altındaki termometreler sıcaklığı 42 ile 47 derece arasında ölçüyor.

Su savaşı yaptılar

Adanalı iş adamı Ogün Sever Okur da sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar için 'Su savaşı' etkinliği düzenledi. Kebapçı Yaşar Aydın ile de anlaşan Okur, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yaklaşık 100 çocuğu bir araya getirdi. Önce çocuklar için su tabancası ve su balonu satın alan ikili, ardından otobüslerle civar köylerden de çocukları ve ailelerini getirdi.

Pekmez Hüyüğü İlkokulu önünde toplanan köylüler, çocuklarla birlikte su savaşı yaparak saatlerce eğlendi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, sıcak hava nedeniyle bunalan kişiler de bir nebze olsun serinleyerek tepeden tırnağa ıslandı. Su savaşı, renkli görüntülere sahne oldu.

Ogün Sever Okur, "Adana'nın havası çok sıcak. Köylüler ve çocuklarla birlikte burada böyle bir etkinlik yapmak istedik. Otobüslerle civar köylerden de çocukları getirdik. Yaz sıcağı için böyle bir etkinlik yaptık. Bu festival haline gelir" dedi.

"Islandım ama mutluyum"

Kebapçı Yaşar Aydın ise sıcaklığın 42 derece olduğunu belirterek, "Burada su savaşıyla birbirimizi ıslatıyoruz. Hava çok sıcak, 42 derece. Şu anda ıslandım ama mutluyum. Çocuklar çok mutlu. Burada güzel eğlence var" diye konuştu.

Su savaşı yapan Necibe Nur Göçer (12), "Burada sıcak havada arkadaşlarla su savaşı yaptık. Islanınca da serinledik. Mutlu olduk. Bu yaz sıcağında çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Berat Hasan Güngördü (12) ise çok eğlendiğini söyleyerek, "Kuzenim geldi, yakın arkadaşlarım geldi. Onlarla oynamak çok keyifliydi. Sıcaklarda serinledik" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel