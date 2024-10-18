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40 Yıldır Muhtarlık Yapan Eyüp Bulut'un Gurur Dolu Hikayesi

40 Yıldır Muhtarlık Yapan Eyüp Bulut'un Gurur Dolu Hikayesi
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Konya'nın Kecimen Mahallesi'nde 40 yıldır muhtarlık yapan Eyüp Bulut, mahallesine olan sevgisi ve yaptığı hizmetlerle anılmayı arzuluyor. Tarafsız muhtar olarak halkın güvenini kazanmış olan Bulut, köy hayatının zorluklarını ve mutluluklarını paylaştı.

Konya'da 40 yıldır muhtarlık yapan Eyüp Bulut uzun süredir muhtarlık yapmanın gururunu yaşıyor.

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Kecimen Mahallesi'nde muhtarlık yapan Eyüp Bulut, nüfusun az olduğu mahallede 40 yıldır muhtarlık yapmanın gururunu yaşıyor. Mahallesini çok sevdiğini söyleyen Muhtar Eyüp Bulut, mahallesine yaptığı hizmetle anılmak istiyor.

"Onlar bizden biz onlardan memnunuz"

Taşkent ilçesi Kecimen Mahallesi'nin 40 yıllık muhtarı olduğunu ifade eden Eyüp Bulut, "Beni tarafsız muhtar seçtiler. İki dönem üst üste tarafsız bir muhtar oldum. Yine tarafsızım, muhtarın tarafı olmaz biliyorsunuz. Yakışmaz zaten. O zaman yol yoktu. Çok çileler çektim. Buraları mahkemeyle yol yaptırdım. Allah'a şükür bu dönemde 40 yılı geçiyor. Köyümden de gurur duyarım. Memnunum köyümden. Onlar bizden biz onlardan memnunuz" şeklinde konuştu.

"Millet beni sevmese beni muhtar seçmez"

Nüfusun az olduğunu belirten Eyüp Bulut, "Kışın 20 kişiye yakın kişi kalır. Yazın çoğalıyor. Hepsi Konya'ya giderler. Yazın çok olur. 50 - 60 kişi oluyoruz. Kışın böyle yani kimse yok. 235 seçmenimiz var. Ona göre değerlendirin. Millet beni sevmese beni muhtar seçmez. Önemli olan bu zaten. Ben de köyümü çok seviyorum. Ben de sevmesem muhtar olmam. Köye de sahip lazım, ilgi lazım. Çoğu muhtarı kimse tanımaz. Önce köyü bileceksin, hizmetle anılacaksın" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

konya Eyüp

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