40 Yıldır Ayakkabı ve Çanta Tamiri Yapan Nuri Başar: 'Okullar Açılınca İşler Artıyor'

Samsun'un İlkadım ilçesinde 10 metrekarelik dükkanında 40 yıldır ayakkabı, çanta ve bavul tamiri yapan Nuri Başar, okulların açılmasıyla birlikte işlerinde yoğunluk yaşadığını söyledi.

İlkadım ilçesi Site Camii çevresinde esnaflık yapan Nuri Başar, küçük yaşta çırak olarak başladığı mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Çanta, bavul ve ayakkabı tamir ederek geçimini sağlayan Başar, özellikle okul dönemlerinde öğrencilerden gelen taleplerin işlerini canlandırdığını belirtti. Yaz aylarında ise vatandaşların tatilde terlik tercih etmesi nedeniyle işlerin azaldığını dile getiren Başar, "500 liraya alınan pahalı ayakkabıları yeni gibi yapabiliyorum. Orta gelirli vatandaşlar genelde yenisini almayı tercih ediyor ama bilinçli vatandaş tamir ettiriyor" dedi.

"Okullar açılınca işler artıyor"

Okulların açılmasının işlerini hareketlendirdiğini söyleyen Başar, öğrencilere fiyat konusunda da yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti. Yaz aylarında ise işlerin yavaşladığını ifade eden Başar, "Okullar kapalıyken herkes tatile gidiyor, terlik kullanıyor. Bu nedenle işlerimiz azalıyor" diye konuştu.

"Deri ayakkabı daha sağlıklı"

Vatandaşlara ayakkabı seçiminde dikkatli olmaları konusunda da tavsiyelerde bulunan Başar, "Kaliteli ayakkabıların iç astarının deri olması gerekiyor. Gençler spor ayakkabı alıyor ama deri ayakkabı daha sağlıklı. İç astar deri olursa koku yapmaz, bez olursa koku yapar" ifadelerini kullandı.

"Çırak yetişmiyor"

Mesleğin geleceğine dair de konuşan Başar, çırak bulmakta zorlandığını belirterek, "Şimdiki gençler masa başı, saatleri belli işlerde çalışmak istiyor. Burada çalışmıyorlar. Çocuklarım da istemedi. İş beğenmiyorlar" dedi. - SAMSUN