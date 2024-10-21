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40 Yıl Sonra Emekliye Ayrılan Öğretmene Duygusal Veda

40 Yıl Sonra Emekliye Ayrılan Öğretmene Duygusal Veda
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Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 40 yıl görev yapan öğretmen Ayhan Devrez, öğrencileri ve çalışma arkadaşları tarafından alkışlarla emekliye uğurlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 40 yıl önce başladığı öğretmenlik mesleğinden emekliye ayrılan Ayhan Devrez, okuldaki öğrencileri, öğretmenler ve idareciler tarafından alkışlarla uğurlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan 65 yaşındaki meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez, 40 yıllık mesleğinden emekliye ayrıldı. Devrez, son dersini tamamladıktan sonra sınıf kapısında öğrencileri tarafından alkışlarla karşılandı. Okulun koridorlarında toplanan öğrenciler ve öğretmenler, Devrez'i okuldan alkışlarla uğurladı. Devrez'i uğurlayan öğrencilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Veda sırasında öğrencilerine ve idarecilere teşekkür eden Ayhan Devrez, kendisine gösterilen sevgi karşısında duygulandığını belirtti.

Öğrenciler ile birlikte Devrez'i uğurlayan Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, "Öğretmenlik, kutsal bir meslek. Ayhan Hocamız bu mesleği başarıyla yürütmüş, sayısız öğrenci yetiştirmiştir. Ben de onun öğrencilerinden biriyim ve bugün burada olmaktan gurur duyuyorum. Kendisine emeklilik hayatında sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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