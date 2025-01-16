40 Yaşındaki Anne, 9. Bebeğini Dünyaya Getirdi

Denizli Özel Cerrahi Hastanesinde sezaryen ile doğum yapan anne, 40 yaşında 9'uncu bebeğini dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesinde cezeryenle doğum yapan anne, 9'uncu bebeğini kucağına aldı. 2021 yılında 8'inci bebeğini dünyaya getiren anne, 4 yıl sonra tekrar anne olmanın sevincini yaşadı. Denizli Özel Cerrahi Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı sezaryen operasyonla 40 yaşında erkek bebek annesi olan kadın, aynı operasyonla tüplerini bağlatma kararı aldı.

Çocuklarını çok sevdiğini ve çocuk sahibi olmanın kendisi için her zaman büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden anne, "Çocuklardan asla zarar gelmez" dedi. Önceliklerde olduğu gibi son hamileliği ve doğumda kendisini yalnız bırakmayan Cerrahi Hastanesi ailesine teşekkür eden anne, dokuzuncu bebeğine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi.

Gerekli müşahede ve tekniklerin ardından anne ve bebeği, sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi. - DENİZLİ