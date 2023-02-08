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40 saat sonra enkaz altından gelen gülümseme

Yerel Haberler

40 saat sonra enkaz altından gelen gülümseme

Hatay'da 40 saat enkaz altında kaldıktan sonra ulaşılan 66 yaşındaki kadın, ekipleri görünce molozların arasında gülümsedi.

Hatay'da 40 saat enkaz altında kaldıktan sonra ulaşılan 66 yaşındaki kadın, ekipleri görünce molozların arasında gülümsedi. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan ve mutluluğu yüzünden okunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan deprem bölgesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görevlendirilen İzmit Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile AFAD, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalar sırasında 'Sesimi duyan var mı?' çağrısına cevap veren 66 yaşındaki kadına 40 saatte ulaşıldı. Enkaz altında yaşam koridorunda görüntülenen Şennur teyze, ekipleri görünce gülümseyerek gelecek yardımı bekledi. Ekiplerin yardımıyla çıkarılan kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın hastaneye sevk edildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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