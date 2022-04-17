40 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan Havza İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlandı. 40 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesiste test çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "31 mahallenin içme suyu ihtiyacı bu tesisten karşılanacak. Musluklardan memba kalitesinde su akacak" dedi.

SASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların kesintisiz ve daha temiz suya kavuşması amacıyla Havza ilçesi Gidirli Mahallesi'nde inşa ettiği içme suyu arıtma tesisini tamamladı. 35 milyon liraya mal olan tesiste test çalışmaları sürüyor. Ramazan Bayramından önce işletmeye alınacak tesis ile 31 mahallenin içme suyu sorunu çözülüyor.

Tesisin bitirilmesiyle birlikte Havza merkez dahil 17, Vezirköprü'de 13 ve Bafra'da da bir mahallenin içme suyu ihtiyacı buradan karşılanacak. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından geçen yıl kasım ayında temeli atılan tesis, saniyede 120 litre kapasite ile çalışacak.

40 bin kişinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı tesisin hayırlı olmasını temenni eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz Samsun'un 17 ilçesinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların tüketecekleri suyun kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan tesisin temelini 27 Kasım 2021 tarihinde Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş ile birlikte atmıştık. Sıkı bir çalışma ile tesisi 175 gün içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Havza, Vezirköprü ve Bafralı vatandaşlarımız evlerinde içme suyundaki farkı çok net hissedecek. Musluklardan memba kalitesinde su akacak. Hemşerilerimizin temiz suya ulaşması için her noktada en iyi projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN