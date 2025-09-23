4 Yaşındaki Yasmin Elif, Hastane İhmali Sonucu Hayatını Kaybetti

Adana'da SMA'yı atlatan ancak akciğer hastalığı nedeniyle kaldırıldığı özel hastanede ihmal sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 4 yaşındaki Yasmin Elif'in ailesi, kızlarını doğum gününde kabri başında andı. Gökyüzüne 2 düzine balon gönderen acılı çift, "Yasmin Elif hep 4 yaşında kalacak" dedi.

Hilal ve Vedat Salman çiftinin 2 çocuğundan birisi olan Yasmin Elif'e 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aile, valilik onaylı kampanya başlatıp 'Zolgensma' gen tedavisi için 1 milyon 820 bin dolar parayı toplayıp evlatlarını Dubai'de tedavi ettirdi. Yasmin Elif, sağlığına kavuşma yolunda gelişme gösterirken geçtiğimiz 17 Şubat günü akciğer enfeksiyonu nedeniyle ailesi tarafından Özel Altınkoza Hastanesi'ne götürüldü. Burada iddiaya göre, hemşire ihmali sonucu Yasmin Elif'in kalbi durdu ve daha sonra minik Yasmin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile konuyla ilgili şikayette bulunup olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yasmin Elif, 6 Eylül Cumartesi günü hayatını kaybetti.

4 yaşındaki Yasmin Elif, doğum gününde de unutulmadı. Küçük kızın annesi, babası, kız kardeşi ve akrabaları kabri başında toplandı. Yasmin Elif için önce dua okuyan aile, ardından gökyüzüne 2 düzine balon bırakarak doğum gününü kutladı.

"Yasmin SMA'dan değil, hemşire ihmalinden öldü"

Gazetecilere konuşan acılı anne Hilal Salman, Özel Altınkoza Hastanesi'ni Başhekimi Onur Taktakoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Salman, "Milyonlarca lirayı imkansız denmesine rağmen topladık ve onu ilacına kavuşturduk. Yasmin benim açmamış gül goncamdı. Yasmin SMA'dan değil, basit gibi görünen bir hemşire ihmali yüzünden hayatını kaybetti. Ben evladımın çıkmayan sesi olmak istiyorum. Hastanenin başhekiminin yaptığı açıklamada tutarsızlıklar var. Kızımın ölümünde ihmal yoksa bahse konu geçen hemşireyi neden işten çıkarttıklarını açıklamıyorlar. Hastane, bahsi geçen hemşirenin sosyal medya platformlarında yoğun bakımda oynadığı videoları açıklasın" ifadelerini kullandı.

"Yasmin Elif hep 4 yaşında kalacak"

Kızının hep 4 yaşında kalacağını ve hatıralarını yaşatacağını anlatan anne Salman, "Belki de Yasmin'e en güzel hediyeyi soruşturma iznini vererek Sağlık Bakanlığı verecek. Ben evladım için aylarca mücadele ettim. Geldiğimiz bu noktada Yasmin, hemşire ihmali yüzünden hayatını kaybettik. Onun balonlarını gökyüzüne uçuracağız. Evladımın hakkının yerde kalmaması için sizlere ihtiyacımız var. O hemşire için adaleti yargı mercileri versin istiyorum. O gün kızımız ile birlikte öldük. O Yasmin'in değil, bir ailenin hayatını mahvetmiş oldu" diye konuştu.

"Son görevimizi yerinde getirmeye çalışacağız"

Özel Altınkoza Hastanesi'ni Başhekimi Onur Taktakoğlu'nun "Aile her zaman hastaneye teşekkür ederdi" açıklamaları hakkında konuşan baba Vedat Salman ise, "Uğruna tüm her şeyimizi feda ettiğimiz kızımızı toprağın altına koyduk. Ancak hastane başhekimi, hastanesinin itibarının zedelendiğini ve bizim prim kastığımızı öne sürerek sürekli baskı kuruyor. Burada yaşamak için gayesi olan bir bebek vardı. Bizim tek gayemiz, kızımızın yaşamasıydı, onun var olan hakkını savunmak istiyoruz. Lütfen adalet yerini bulsun, başka bir amacımız yok. Sözlü olarak Yasmin'i seven, detaylı bir şekilde bakım gösteren doktor ve hemşirelerimize Allah razı olsun diyorduk ama sürekli hastaneye teşekkür gibi bir durum yoktu. Bugün kızımızın doğum günü ve onu göremedik, toprağa verdik. Biz onu her zaman el üstünde tuttuk, son görevimizi yerinde getirmeye çalışacağız" dedi. - ADANA

