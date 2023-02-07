4 yaşındaki küçük kız 6 saatlik çalışma sonucunda sağ salim enkazdan çıkartıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 3 katlı bir binanın 1. katındaki kolon arasına sıkışan 4 yaşındaki kız çocuğu arama kurtarma ekiplerince enkaz altından sağ salim çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ayrı ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Enkaz altından depremzedelerin çıkartılması için süren çalışmalarda bir iyi haber de depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'dan geldi. 34 saat önce 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki kolon arasına sıkışan Gül İnal'ı çıkartmak için saat 07.30'da başlayan çalışmalar, 6 saat sonunda nihayete erdi. İnal, ekiplerce 13.30'da enkaz altından sağ salim çıkartıldı.

İnal, kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı. - ANKARA