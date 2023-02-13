4 yaşındaki çocuktan duygulandıran not; 'Bizler hep sizin yanınızdayız'

Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yardım kolisinden çıkan oyuncak ile not görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, depremzedelerin yaralarını sarmak için vatandaşlar adeta seferber oldu. Ağır kış şartları sebebiyle hayatın zorlaştığı afet bölgesinde, depremzedeler için harekete geçen vatandaşlar, topladıkları atkıdan bereye, monttan sobaya kadar birçok temel ihtiyaç malzemesini tırlarla afet bölgesine gönderdi. Bu çerçevede Çağlayancerit Kaymakamlığına gönderilen koliden çıkan not ise görenleri duygulandırdı. İlçeye gönderilen koliler personeller tarafından türlerine göre ayrılıyor. En sevdiği oyuncağını depremzedeler için gönderen çocuklar, yazdığı notla da yürekleri ısıttı.

Depremzede arkadaşlarına seslenen çocuklar, notunda "4 yaşındaki kardeşimin size vermek için ayırdığı oyuncaklar. İnşallah oynarken mutlu olursunuz. Bizler hep sizin yanınızdayız" ifadelerine yer verdi. Notu gören görevliler duygu dolu anlar yaşadı. - KAHRAMANMARAŞ