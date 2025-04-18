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4. Yalova Oto Show Başladı

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Yalova'da 4. Yalova Oto Show, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda otomobil tutkunlarına kapılarını açtı. 18 - 20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek fuarda, 16 markanın 40 modeli sergilenecek.

4. Yalova Oto Show kapılarını açtı

YALOVA - Yalova'da bu yol 4'üncüsü düzenlenen Oto Show kapılarını otomobil tutkunlarına açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 4. Yalova Oto Show 18 - 20 Nisan 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 16 markanın 40 modeli beğeniye sunulacak. Açılışta konuşan etkinliği düzenleyen firmanın Genel Müdürü Volkan Dizen, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz organizasyonumuza hoş geldiniz. Yalova ilimizde olmaktan ve her yıl artan katılımdan dolayı son derece memnuniyet duyuyoruz. Organizasyonumuzun amacı genel ve bölgesel olarak sektör ekonomisine destek vermek olduğu gibi diğer bir yandan da Yalovalı vatandaşlarımızın kilometrelerce yol kat edip belli bir kıyaslamayı yapması yerine tek noktadan araç ve modelleri kıyaslamasına imkan sağlamaktır" dedi.

Fuar 3 gün boyunca ziyarette açık kalacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Yerel
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