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4. Uluslararası Dünya Enerji Konferansı Erciyes Üniversitesi'nde Yapıldı

4. Uluslararası Dünya Enerji Konferansı Erciyes Üniversitesi'nde Yapıldı
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Dünya genelinden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, iklim değişikliği, sürdürülebilir enerji ve yeşil dönüşüm konuları tartışıldı. Uzmanlar, disiplinlerarası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, gelecekte daha yaşanabilir bir dünya için çözüm önerileri sundu.

"4th International World Energy Conference" ABD, İngiltere, Pakistan, Hindistan, Romanya ve Nijerya gibi dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarının katılımı ile Erciyes Üniversitesi'nde yapıldı.

Konferansta hem Türkiye hem de dünya için kritik öneme sahip "iklim değişikliği, sürdürülebilir enerji, enerji sistemleri, karbon salınımı ve yeşil enerji" gibi konular tartışıldı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla çözüm önerileri ele alındı.

Disiplinlerarası iş birliğinin önemi vurgulandı

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin organizasyonunda düzenlenen konferansta, farklı disiplinlerden katılımcılar dikkat çekti. Aksaray Üniversitesi Ekonomi Profesörü Süleyman Bolat'ın sunumu, karbon vergilerinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne ışık tuttu. Bolat, sürdürülebilir enerjiye geçişte ekonominin oynayabileceği kritik rolü vurguladı.

Yeşil dönüşüm için küresel iş birliği çağrısı

Konferans boyunca tartışılan yeşil dönüşüm, yalnızca bilim ve teknolojiyle değil, ekonomi ve diğer disiplinlerin de katkısıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabileceği gerçeğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu iş birliğinin gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda önemli adımlar atılmasını sağlayacağına dikkat çekti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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